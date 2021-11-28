Более 20 тысяч рублей украл комсомольчанин у доверчивой соседки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Хитрый мужчина ограбил свою соседку в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщила женщина, отсутствие денег она заметила не сразу, а только когда пришла в магазин за продуктами. Чтобы убедиться в том, что средств на карте действительно не хватает, комсомольчанка обратилась в банк, где информацию подтвердили. Женщина написала заявление в полицию.

- По итогам оперативно-розыскных действий, в Комсомольске-на-Амуре задержан 37-летний сосед пострадавшей. По его словам, накануне он находился в гостях у своей соседки и, воспользовавшись тем, что она вышла из комнаты, мужчина взял ее телефон и дважды перевел себе деньги. Похищенное потратил на личные нужды, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ущерб составил около 21 тысячи рублей. На мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.