Двух человек спасли из пожара в сауне в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Поздним вечером 27 ноября в Хабаровске загорелся гостиничный комплекс «Пилот», в котором расположена сауна. В трехэтажном здании загорелась парилка сауны на первом этаже. Никто не пострадал.

Во время возгорания в здании находилось 42 человека, 40 из них выбежали из здания самостоятельно – по лестнице. Двух человек пришлось эвакуироваться с помощью спасустройств. Тушить пожар пришлось около полутора часов.

- Всего в ликвидации пожара повышенного ранга приняли участие 27 человек и 8 единиц техники. Материальный ущерб, а также причина пожара будут установлены в ходе проверки, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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