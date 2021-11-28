«СКА-Нефтяник» обыграл кемеровский «Кузбасс» со счетом 7:6
Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник
Достаточно тяжело для хабаровчан проходила игра с кемеровским «Кузбассом». Счет на первой же минуте открыли хабаровчане. Ответ соперников не заставил себя ждать. До самого конца игры положение хабаровчан было неоднозначным. На 65 минуте хабаровчане вырвались вперед и последний гол кемеровчан не повлиял на исход игры.
Как отметили в клубе, матчи с «Кузбассом» даются хабаровчанам не просто. В этот раз на результативность хабаровчан повлияла травма Павла Рязанцева, полученная в середине первого тайма. Из-за нее форвард не смог продолжить игру. Однако на подмогу пришел Юрий Шердаков. Именно он забил важнейший седьмой мяч.
Напомним, заключительный матч «СКА-Нефтяника» в домашней серии пройдет 30 ноября. Хабаровчанам предстоит борьба с новосибирским «Сибсельмашем».
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