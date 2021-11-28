Хабаровский СПИД-центр стал лучшим в России Фото: Правительство Хабаровского края

На VII Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ и СПИДа стали известны результаты всероссийского конкурса «Лучший СПИД-Центр 2021». Заслуженную награду и звание лучшего получил Хабаровский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

- Благодарим всех работников центра за их неоценимый вклад в работу. Вся деятельность центра, в частности, по работе с пациентами, консультированию, организацией профилактических выездных мероприятий, — это направлено на улучшение качества жизни пациентов Хабаровского края, предотвращение новых случаев выявления ВИЧ и борьбу с ложными представлениями об этом заболевании, - поздравили центр с победой в минздраве Хабаровского края.

В центре в свою очередь также поблагодарили всех причастных к работе.

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