День матери отмечают в Хабаровском крае Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ежегодно в последнее воскресенье ноября отмечается День матери. В 2021 году праздник выпал на 28 ноября. Жительниц региона поздравили мэр Хабаровска и губернатор Хабаровского края.

- Дорогие наши мамы и бабушки. От всего сердца поздравляю вас с прекрасным и теплым праздником – Днем матери. Этот день важен для каждого. Теплые материнские руки и добрые слова поддерживают нас на протяжении всей жизни. Спасибо вам за ваши любовь и понимание. Желаю вам, чтобы в ваших глазах не гасли улыбки, здоровья вам, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и сердечного тепла от ваших детей, - поздравил хабаровчанок Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Кроме того, жительниц региона поздравил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Дорогие мамы и бабушки, от всего сердца поздравляю вас с Днем матери. Это самый теплый праздник, в который мы в очередной раз можем сказать большое спасибо нашим мамам. Вы – наша опора. Именно мамы учат делать первые шаги и радуются всем достижениям. Мама всегда найдет нужные слова, утешит, приободрит, - поздравил с Днем матери жительниц Хабаровского края Михаил Дегтярев.

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