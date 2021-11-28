Мужчина оформил кредит на родственника в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Солнечном районе Хабаровского края произошло необычное преступление. Житель районного центра рассказал полицейским, что ему позвонили из финансового учреждения и потребовали погасить долг по кредиту. Однако он никаких займов не брал и в эту компанию вовсе не обращался.

Выяснилось, что его безработный 21-летний родственник в тайне воспользовался паспортом пострадавшего и оформил кредит онлайн. Ущерб составил более семи тысяч рублей. Чтобы еще больше завести в заблуждение компанию, он указал номер своей знакомая, которая подтвердила все данные. Деньги парню понадобились на погашение других кредитов.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по статье – лишение свободы до двух лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке и надлежащем поведении.

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