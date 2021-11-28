В Хабаровске будут эвакуировать припаркованные автомобили Фото: Администрация Хабаровска

Работы по ликвидации последствий циклона до сих пор продолжаются в Хабаровске. На очередном заседании оперштаба обсудили мероприятия по подготовке к новому циклону.

В частности, мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил профильным ведомствам усилить работу по эвакуации припаркованных вдоль дорог машин, которые мешают уборке снега. В планах подключить к работам восемь эвакуаторов. Кроме того, возможно перекрытие некоторых участков дорог для работы спецтехники.

- Профильным ведомствам, а также комитетам по управлению районами нужно заключить контракты по привлечению дополнительной техники и рабочей силы. Будем использовать все резервные силы. Главное — расчистка дорог, по которым ездит общественный транспорт, а также остановок. Также необходимо проработать вопрос по оперативной уборке подходов к подъездам, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

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