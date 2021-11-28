ХК «Амур» завершает домашнюю серию игр Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Последняя игра домашней серии пройдет сегодня, 28 ноября, в Хабаровске. Хоккейный клуб «Амур» встретится с командой «Салават Юлаев». По прогнозам игра будет непростой для хабаровчан. Сейчас «Салават» находится на третьем месте «Востока». Однако главная цель команды – Кубок Гагарина.

На выездной игре в Уфе «Амур» уступил «Салавату» после череды удалений. На своей территории в «Платинум Арене» хабаровчане планируют свести к минимуму собственные ошибки.

Напомним, что накануне, 26 ноября, «Амур» проиграл «Сочи» со счетом 0:2.

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