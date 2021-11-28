Комсомольчанин победил на первенстве мира по прыжкам на батуте. Фото: телеграм-канал «Пулемет Дегтярева».
Фото: Социальные сети
Спортсмен из Комсомольска-на-Амуре Лев Бусарев победил в первенстве мира по прыжкам на батуте. Комсомольчанин в свои 14 лет смог обойти сильнейших спортсменов Америки.
- Нам есть кем гордиться, - поздравил школьника с победой Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.
Кроме того, Лев взял второе место в синхронных прыжках на батуте, а также бронзу в индивидуальных прыжках. Сейчас комсомольчанин занимается на базе СШОР-2 в Городе юности у Александра Коноштарова. Его воспитанники показывают отличные результаты на первенстве мира, которое проходит в Баку.
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