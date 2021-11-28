Гуманитарная акция Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза

Ольга Булкова председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза: «Как сказал наш президент Владимир Путин, во все времена сила России заключалась во взаимовыручке и уважении к истории нашего Отечества. Благодаря этому мы все искренне разделяем общую судьбу и возникающие трудности. Малые народы региона лишились улова в путину этого года, при первоначальном прогнозе в 13 тысяч тонн было взято меньше шести тысяч тонн осенней кеты. Такая тяжелая ситуация потребовала незамедлительных действий, как со стороны властей, так и со стороны рыбацких Ассоциаций. С просьбой о поддержке наших уважаемых общин 18 ноября к рыбакам обратился губернатор Михаил Дегтярев. И уже 25 ноября Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз, первый из коллег-рыбаков, осуществил эту гуманитарную акцию и передал в адрес коренных народов Нанайского района 10 тонн рыбопродукции, добытой в Охотском море». Добрую волю и уважение к этносам Хабаровского края проявили предприятия, входящие Крайрыбакколхозсоюз-ООО «Востокинвест» (генеральный директор Жанна Баркова), Рыболовецкая артель «ИНЯ» (председатель Виктор Кривченко), Рыболовецкий колхоз им.Ленина (председатель Дмитрий Халилюлин), ООО «Рыбопромысловая компания «Кухтуй»(генеральный директор Вячеслав Тимофеев), ООО «Производственно-коммерческая фирма «Ларга» (генеральный директор Игорь Зайков), ЗАО «Голд Фиш» (директор Игорь Попик). Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз всегда уделяет особое внимание добрососедским отношениям с коренными малочисленными народами и их общественными организациями. Гуманитарную акцию продолжат и другие объединившиеся для этого проекта влиятельные рыбацкие Союзы- Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (президент Сергей Рябченко), Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна (президент Александр Поздняков), Ассоциация рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края (председатель Максим Бергеля). Отраслевые объединения региона стоят на защите интересов и прав коренных малочисленных народов, которая является одним из приоритетов государственной политики.