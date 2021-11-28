Хабаровским водителям 29 ноября стоит приготовиться к снежному накату Фото: Олеся Приходько

Днем в столице региона температура воздуха составит около -6 градусов. Ночью ожидается от -10 до -8. Скорость западного, юго-западного ветра составит 7-13 метров в секунду. Ожидается снег и снежный накат, сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края днем будет от -3 до -1 градуса. Ночью от -9 до -7. Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

В центральных районах ожидается от -11 до +1 градуса тепла днем и до -18 градуса ночью. Скорость ветра составит от 2 до 12 метров в секунду.

В северных районах без осадков. Столбики термометров ночью покажут от -19 до -8 градусов. Днем без существенных осадков и от -18 до -7 градусов. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 4-13 метров в секунду с порывами до 20 метров.

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