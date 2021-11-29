Еще шесть жителей Хабаровского края скончались от ковида Фото: Светлана Макеева

Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае остается стабильно высоким. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 581 человека.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 367, в Комсомольске - 168, в Амурском районе - 33. Единичные случаи заражения также встречаются на остальной территории.

- Выздоровел 451 житель края, 66 находятся в тяжелом состоянии, 50 подключены к аппаратам ИВЛ. Шестеро скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2662 койки для ковид-больных. Свободны 393.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 108 926 случаев коронавируса;

95 022 человека выздоровели;

12 864 находятся на лечении (2269 в стационаре, амбулаторно 10 595);

Скончались 1040 человек.

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