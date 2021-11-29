Еще шесть жителей Хабаровского края скончались от ковида
Фото: Светлана Макеева
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае остается стабильно высоким. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 581 человека.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 367, в Комсомольске - 168, в Амурском районе - 33. Единичные случаи заражения также встречаются на остальной территории.
- Выздоровел 451 житель края, 66 находятся в тяжелом состоянии, 50 подключены к аппаратам ИВЛ. Шестеро скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2662 койки для ковид-больных. Свободны 393.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 108 926 случаев коронавируса;
95 022 человека выздоровели;
12 864 находятся на лечении (2269 в стационаре, амбулаторно 10 595);
Скончались 1040 человек.
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