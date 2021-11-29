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Общество29 ноября 2021 1:36

Недоступная среда: из-за снега в Хабаровске проблемы с передвижением возникли у инвалидов-колясочников

Без посторонней помощи люди попросту не могут преодолеть высокие насыпи из снега, образовавшиеся вдоль дорог
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Недоступная среда: из-за снега в Хабаровске проблемы с передвижением возникли у инвалидов-колясочников. Фото: стоп-кадр видео инстаграм-аккаунта "ДТП Хабаровск"

Недоступная среда: из-за снега в Хабаровске проблемы с передвижением возникли у инвалидов-колясочников. Фото: стоп-кадр видео инстаграм-аккаунта "ДТП Хабаровск"

Сильный снегопад в Хабаровске осложнил жизнь не только автомобилистам. В Сети появилось видео, на котором трое человек переносят инвалида-колясочника через сугробы по обе стороны дороги. Коммунальщики, расчистившие проезжую часть, не уделили внимание тому, что необходимо обратить снежные глыбы вблизи пешеходных переходов.

В городской администрации тем временем сообщили: минувшей ночью улицы города убирали 37 единиц техники, днем на расчистку дорог выйдет 51 спецмашина. На дороги высыпано 230 тонн песочно-соляной смеси и 57 тонн песка. На ликвидацию последствий снегопада привлекли 51 сотрудника сферы благоустройства.

— Убедительная просьба к водителям не оставлять машины вдоль трасс, чтобы коммунальные службы города смогли качественно очистить дороги, — сказал Юрий Зуев, заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

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