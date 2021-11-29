В Хабаровске пройдет угольная «горячая линия»
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске 29 ноября в 14:00 пройдет горячая линия по вопросам снабжения частных домов углем. Специалисты расскажут жителям частного сектора города обо всех тонкостях покупки этого вида топлива.
- Горожанам сообщат, в какие организации нужно подавать заявки для покупки угля. Его поставкой в краевом центре занимаются МУП «Тепловые сети» и ООО «Хабаровск - СУЭК», - рассказали в администрации города.
В мэрии уточнили, что сейчас тонна топлива в городе стоит, максимум, 4938 рублей. Никакого дефицита угля на складах нет.
КОНКРЕТНО
Все интересующие вопросы можно задать по телефону 42-49-11.
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