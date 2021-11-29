В Хабаровске иномарка протаранила отбойник и перевернулась
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске погодные катаклизмы провоцируют километровые пробки на дорогах, а для водителей-лихачей несут большую угрозу - попасть в серьезную аварию сейчас проще простого. Так, в столице края иномарка протаранила отбойник и перевернулась, сообщили в ГИБДД города.
ДТП произошло 27 ноября около одиннадцати часов вечера.
- Водитель Toyota Mark II на проспекте 60-летия Октября не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего не обеспечил постоянный контроль за движением, потерял управление и допустил наезд на бетонное ограждение, после чего продолжил бесконтрольное движение и допустил опрокидывание, - рассказали в ведомстве.
Машина получила серьезные повреждения. Ее владелец - оскольчатый перелом ключицы.
Как уточнили в ГИБДД, за год водитель авто успел получить девять штрафов. Два из них до сих пор не оплачены.
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