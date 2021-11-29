Хабаровский край вошел в топ-3 дальневосточных регионов, которые хорошо подготовлены к зиме Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае подводят итоги подготовки к зимнему отопительному сезону. На сегодняшний день 98% муниципальных образований региона получили паспорта, а сам субъект страны занял вторую строчку рейтинга по паспортам готовности к зиме среди территорий Дальнего Востока, сообщили в региональном правительстве.

Отмечается, что замечание от Ростехнадзора было получено только одним поселением субъекта. На сегодняшний день все недочеты устранены, получен положительный акт готовности. Тепло поступило во все жилые дома.

- Подготовлена спецтехника, необходимая для ликвидации последствий возможных нарушений на коммунальных объектах. Организовано дежурство ответственных работников регионального министерства ЖКХ совместно с ЕДДС края. Это позволит обеспечить устойчивое прохождение отопительного сезона 2021/2022 года, - отметили в министерстве ЖКХ региона.

Напомним, что поэтапно отопительный сезон в Хабаровском крае стартовал с 1 сентября.

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