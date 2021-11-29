Хабаровская городская дума временно осталась без экспертного совета

Ситуацию прокомментировал заместитель председателя комитета городской думы Хабаровска по местному самоуправлению Александр Федчишин. Фото: Хабаровская городская дума

На заседании комитета по местному самоуправлению хабаровской городской думы был рассмотрен проект об экспертном совете. Ранее он уже рассматривался депутатами на заседании думы. Однако не был принят.

Депутат Виталий Морозов отозвал проект. Голосование все же было - семь народных избранников поддержали идею о том, что совет нужен.

- Виталий Морозов воспользовался своим правом автора проекта «Экспертного совета» и отозвал его, сославшись на необходимость доработки. Эта необходимость в свою очередь была вызвана поправками, которые предложили депутаты Владимир Майсак и Сергей Перепечкин. Нужно дать этому правовую оценку. Также необходимо доработать порядок формирования экспертного совета, так как в нынешней редакции положения не все могут предлагать кандидатуры на включение в состав «Экспертного совета». Сейчас, например, состав совета не укомплектован, и зачем принимать, если он не будет работать в полном объеме? Поэтому автор отозвал. Но проработка этого проекта является приоритетной задачей для комитета по МСУ, и проект отозвали не чтобы его прикрыть, а чтобы внести его позже уже со всеми проработками и улучшениями, - прокомментировал «Комсомольской правде» заместитель председателя комитета городской думы Хабаровска по местному самоуправлению Александр Федчишин.

Проект «Экспертного совета» Виталий Морозов готовил больше года. Совет должен был представлять собой экспертный и консультативно-совещательный орган. Его задачи: анализ и подготовка предложений по совершенствованию решений городской думы. Они должны соответствовать федеральному и краевому законодательству. Это основное. Предыдущие созывы гордумы принимали правовые акты, которые вызывали прокурорское реагирование. Многие из них шли в некоторых пунктах вразрез с законодательством субъекта федерации или вообще с федеральными законами. Количество таких юридических «промахов» исчислялось десятками. Как следствие, решения думы города Хабаровска зачастую не исполнялись, так как были юридически неправомерны. Экспертный совет позволит этого избежать.