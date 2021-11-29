Спасатели из ЕАО сумели доставить по непролазным сугробам в больницу жительницу Русской Поляны
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Еврейской автономной области спасатели совершили настоящее чудо. Им удалось доставить по непролазным сугробам в больницу жительницу села Русская Поляна.
- Спасатели МЧС России на высокопроходимой технике «Вепрь» несколько часов пробирались по засыпанным снегом дорогам к пункту назначения. Путь в 60 километров занял почти три часа, - рассказали в пресс-службе МЧС региона.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей.
Аномально высокие сугробы в регионе спровоцировал сильнейший снегопад. За короткий промежуток времени выпала двухмесячная норма осадков. Особенно непросто в такое время пришлось жителям небольших поселений. В частности, Русской Поляны. Там проживают всего 100 человек, и они оказались буквально отрезанными от окружающего мира. Транспорт не мог добраться туда. А вместе с этим остановился и подвоз продуктов.
По словам главы администрации Биробиджанского района, в ближайшее время дорога к данному селу будет расчищена. А пока спасатели также занимаются доставкой еды в село, чтобы люди не испытывали голод.
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