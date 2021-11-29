Доставили в больницу на попутках: на Колыме в ДТП пострадал водитель грузовика. Фото: МВД Магаданской области

В Магаданской области на автодороге Ларюковое - Сеймчан слетел с дороги и перевернулся грузовик. Многотонный автомобиль завалился на верх кузова, а его водитель получил травмы, сообщили в региональном МВД.

Авария произошла днем 27 ноября. На скользкой дороге водитель железной махины не справился с управлением.

- Он допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожной аварии мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение на попутном транспортном средстве, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что сейчас дороги на Дальнем Востоке из-за очередного циклона все больше напоминают каток. Число аварий растет. ГИБДД просит автолюбителей быть предельно осторожными.

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