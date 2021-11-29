Телефонный мошенник выманил больше миллиона рублей за день у трех жителей Комсомольска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Комсомольске-на-Амуре сразу трое местных жителей за день лишились свыше одного миллиона рублей. Все они стали жертвами телефонного мошенника, сообщили в региональной полиции.

На удочку преступника первой в этот раз попалась вовсе не доверчивая старушка, как это бывает обычно, а 22-летняя девушка.

- Накануне ей позвонил неизвестный и представился сотрудником отдела безопасности одного из банков. Мужчина сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит. Лже-сотрудник убедил потерпевшую оформить на свое имя встречный потребительский займ, чтобы аннулировать предыдущий. Следуя указаниям афериста, горожанка лишилась порядка 680 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Аналогичную процедуру преступник провернул в этот день еще дважды и выманил у других жертв свыше полумиллиона рублей.

Сейчас полиция занимается розыском преступника.

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