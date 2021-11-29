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Происшествия29 ноября 2021 5:45

В Хабаровске продолжается снегоуборка

29 ноября дороги расчищают спецмашины и работники сферы благоустройства
Анастасия НУРАДИЛОВА
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29 ноября дороги расчищают спецмашины и работники сферы благоустройства

29 ноября дороги расчищают спецмашины и работники сферы благоустройства

Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжается уборка снега с городских территорий. Ночью 28 ноября в снегоуборке было задействовано 37 спецмашин. 29 ноября дороги расчищают 51 единица техники.

- Для устранения гололеда на дорогах использовано 230 тонн реагента – песочно-соляной смеси, а также 57 тонн песка. В снегоуборке принимают участие 51 работник сферы благоустройства, - рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.

В первую очередь, снег убирают с дорог, по котором проезжает общественный транспорт. Также, оперативно расчищают снег с пешеходных дорожек и подходов к подъездам.

Водителей просят не оставлять автомобили на дорогах, чтобы не затруднять снегоуборку.