Хабаровчанке-долгожительнице исполнилось 107 лет

Долгожительницу Марию Огиенко поздравил мэр города Сергей Кравчук Фото: Администрация Хабаровска

Сто седьмой день рождения празднует хабаровчанка-долгожительница. Марию Огиенко навестил мэр города Сергей Кравчук.

Мария Пахомовна родилась на Кубани в 1914 году. С детства она была вынуждена работать. Пережила голод и войну. Работала на шахте в Воркуте, когда в 1955 году переехала туда с семьей. Через 10 лет, в 1965, начала жить в Хабаровске.

Каждый день рождения женщину навещают родственники, гости, а также сотрудники администрации города. В этот раз к ней приехал Сергей Кравчук. Он обсудил с Марией Пахомовной житейские проблемы и ценность семьи. У женщины двое детей, одиннадцать внуков, правнуков и праправнуков.

- Я рад, что в Хабаровске живут такие замечательные люди. Очень хочется, чтобы Марии Пахомовне удалось сохранить этот позитив, и чтобы ее всегда окружали близкие и родные люди, - сказал Сергей Кравчук, мэр краевой столицы.