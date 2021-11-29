В Комсомольске-на-Амуре появятся три зимних городка

В Комсомольске-на-Амуре появится три зимних городка Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В администрации Комсомольска-на-Амуре обсудили проведение новогодних массовых мероприятий.

- В городе планируется открытие трех зимних городков. 18 декабря уже можно будет посетить первый из них, который расположен у Дворца культуры авиастроителей. 24 декабря можно будет увидеть главную елку, которая стоит на театральной площади у Драмтеатра. Третий зимний городок откроется 25 декабря на площади дворца культуры «Алмаз», - рассказали в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре.

Жители Города юности во время проведения массовых гуляний будут в безопасности. Город будут патрулировать 300 полицейских и 30 служебных машин. Соблюдение общественного порядка находится под контролем трех народных дружин и семи частных охранных предприятий.