Площадь Ленина в Хабаровске начнут украшать к Новому году

Площадь Ленина начнут украшать к Новому году в Хабаровске Фото: Олеся Приходько

В Хабаровске в начале декабря начнут оформлять площадь Ленина к Новому году. Там установят ель длиной 20 метров.

Школьники Хабаровского края примут участие в украшении новогоднего дерева. А самые креативные из них получат подарки от главы региона Михаила Дегтярева.

- Площадь украсят уникальные арт-объекты, которые будут украшены праздничной иллюминацией. Также будет выставлена фотозона из нескольких тысяч гирлянд, которая представляет собой шар диаметром 4,5 метра. Поэтому в этом году на площади будет еще светлее, - сообщила Алина Стебнева, и.о. председателя комитета по делам молодежи правительства края.

Еще одним нововведением станет появление ледяных фигур вместо скульптур из искусственного снега. На них будут изображены гербы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре с QR-кодами. Отсканировав их, можно узнать много интересного об этих городах.

Кроме этого, на площади появится зона «Амурфест». В теплых корнерах можно будет перекусить и согреться.

Преобразить площадь Ленина планируется к 25 декабря.