В Хабаровском крае продолжается голосование в рамках реализации проекта «1000 дворов» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске продолжается реализация проекта «1000 дворов Дальнего Востока». Ранее был проведен опрос жителей, который позволил выяснить, что хабаровчане хотят видеть на придомовых территориях.

- Нам необходимо не просто отремонтировать выбранные 160 дворов, а сделать там дизайнерский ремонт или мини-парки. Кроме этого, работы должны быть направлены на комфорт и удобство эксплуатации, - отметил Дарий Тюрин, министр ЖКХ края.

В голосовании уже поучаствовали девять тысяч жителей Хабаровского края.

Напомним, программа «1000 дворов» финансируется из федерального бюджета. Работы по ремонту дворов будут завершены в конце 2022 года.