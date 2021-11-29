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Недвижимость29 ноября 2021 7:31

В Хабаровском крае продолжается голосование в рамках реализации проекта «1000 дворов»

На ремонт 160 дворов выделят деньги из федерального бюджета
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае продолжается голосование в рамках реализации проекта «1000 дворов»

В Хабаровском крае продолжается голосование в рамках реализации проекта «1000 дворов»

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске продолжается реализация проекта «1000 дворов Дальнего Востока». Ранее был проведен опрос жителей, который позволил выяснить, что хабаровчане хотят видеть на придомовых территориях.

- Нам необходимо не просто отремонтировать выбранные 160 дворов, а сделать там дизайнерский ремонт или мини-парки. Кроме этого, работы должны быть направлены на комфорт и удобство эксплуатации, - отметил Дарий Тюрин, министр ЖКХ края.

В голосовании уже поучаствовали девять тысяч жителей Хабаровского края.

Напомним, программа «1000 дворов» финансируется из федерального бюджета. Работы по ремонту дворов будут завершены в конце 2022 года.