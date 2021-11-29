Михаил Дегтярев открыл плавательный бассейн в райцентре Вяземский Фото: Максим МОЛОТОВ

Губернатор Хабаровского края совершил рабочую поездку в город Вяземский. В числе прочего Михаил Дегтярев принял участие в торжественной церемонии открытия спортивного комплекса с плавательным бассейном.

- Я рад, что открываю объект, к которому имел непосредственное отношение - еще во время работы в госдуме главой комитета по спорту мы принимали программу строительства в райцентрах по всей России спортивных объектов. Зашел сюда и Вяземский. Теперь эта задача воплотилась в жизнь. В спорткомплекс вложено больше 250 миллионов рублей - федеральных и краевых. Две с половиной сотни детей разных возрастов смогут научиться здесь плавать, откроют для себя спорт. Это жизненно необходимый для района объект, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Глава Вяземского района Александр Усенко добавил, что комплекс с бассейном послужит не только данной территории, но и соседним. Уже Бикинский район хочет присылать сюда детей. Ведь своего бассейна у них нет.