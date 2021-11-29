Пробки в Хабаровске: стоят Краснореченская, Карла Маркса и Большая

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на семь баллов
Фото: Олеся Приходько
В Хабаровске городские службы уже несколько дней ликвидируют последствия циклона. Благодаря этому пробки в городе пошли на спад.
Недлинный затор образовался на улице Калараша в сторону Краснореченской, на которой также стоят машины хабаровчан. Там пробка движется в сторону развязки и продолжается на улице 60-летия Победы.
Небольшая пробка образовалась в районе остановки «Облачный переулок» на улице Лейтенанта Орлова в сторону Волочаевской. Оборонная стоит от пересечения с улицей Олега Кошевого также до Волочаевской.
Длинные заторы сформировались на улицах Карла Маркса и Большой.
Пробка на Промышленной начинается от пересечения с Промышленным переулком и заканчивается на Карла Маркса.