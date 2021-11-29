Пробки в Хабаровске: стоят Краснореченская, Карла Маркса и Большая

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на семь баллов Фото: Олеся Приходько

В Хабаровске городские службы уже несколько дней ликвидируют последствия циклона. Благодаря этому пробки в городе пошли на спад.

Недлинный затор образовался на улице Калараша в сторону Краснореченской, на которой также стоят машины хабаровчан. Там пробка движется в сторону развязки и продолжается на улице 60-летия Победы.

Небольшая пробка образовалась в районе остановки «Облачный переулок» на улице Лейтенанта Орлова в сторону Волочаевской. Оборонная стоит от пересечения с улицей Олега Кошевого также до Волочаевской.

Длинные заторы сформировались на улицах Карла Маркса и Большой.

Пробка на Промышленной начинается от пересечения с Промышленным переулком и заканчивается на Карла Маркса.