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Здоровье29 ноября 2021 8:30

В Хабаровском крае станут дешевле жизненно необходимые лекарства

В правительстве края подписали соответствующее постановление
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае станут дешевле жизненно необходимые лекарства

В Хабаровском крае станут дешевле жизненно необходимые лекарства

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В регионе станут дешевле жизненно необходимые лекарства. В правительстве края 29 ноября подписали постановление, по которому на медикаменты этой категории снизят розничные надбавки до ста рублей.

- Таким образом, планируется предотвратить неконтролируемые пиковые изменения цен на лекарства, а также избежать дефицита, - пояснила Алена Сидорова, и.о. председателя комитета по ценам и тарифам правительства края.

Постановление вступит в законную силу через 10 дней после опубликования.

КОНКРЕТНО

Узнать предельные отпускные и розничные цены жизненно необходимых лекарств можно на официальном сайте минздрава края.