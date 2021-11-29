В Хабаровском крае станут дешевле жизненно необходимые лекарства Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В регионе станут дешевле жизненно необходимые лекарства. В правительстве края 29 ноября подписали постановление, по которому на медикаменты этой категории снизят розничные надбавки до ста рублей.

- Таким образом, планируется предотвратить неконтролируемые пиковые изменения цен на лекарства, а также избежать дефицита, - пояснила Алена Сидорова, и.о. председателя комитета по ценам и тарифам правительства края.

Постановление вступит в законную силу через 10 дней после опубликования.

КОНКРЕТНО

Узнать предельные отпускные и розничные цены жизненно необходимых лекарств можно на официальном сайте минздрава края.