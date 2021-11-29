Циклон начинает смещаться к южным районам Хабаровского края Фото: Олеся Приходько

Циклон начинает смещаться к южным районам Хабаровского края. Своего пика активности там он достигнет 1 и 2 декабря.

В это же время 30 ноября Хабаровский край будет по-прежнему во власти циклона. Днем в столице региона температура воздуха составит около -10 градусов. Ночью ожидается от -20 до -18. Скорость северо-восточного ветра составит 4-9 метров в секунду. Возможны небольшие осадки, сообщили в ГУ МЧС региона.

На юге края днем будет от -10 до -5 градусов. Ночью от -23 до -18. Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Пройдет небольшой снег, местами будет снежный накат.

В центральных районах ожидается от -16 до -1 градуса днем и до -27 градусов ночью. Скорость ветра составит от 2 до 1й метров в секунду. Существенных осадков не прогнозируется.

В северных районах без осадков. Столбики термометров ночью покажут от -27 до -11 градусов. Днем без существенных осадков и от -19 до -7 градусов. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 2-14 метров в секунду.

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