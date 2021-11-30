Растет суточное число скончавшихся от ковида в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае остается стабильно высоким. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 579 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 254, в Комсомольске - 192, в Хабаровском районе - 94, в Комсомольском - 17, в Осипенко - 12. Единичные случаи заражения также встречаются на остальной территории.

- Выздоровели 506 жителей края, 61 находится в тяжелом состоянии, 55 подключены к аппаратам ИВЛ. Семеро скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2662 койки для ковид-больных. Свободны 276.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 109 505 случаев коронавируса;

95 528 человек выздоровели;

12 930 находятся на лечении (2386 в стационаре, амбулаторно 10 544);

Скончались 1047 человек.

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