Растет суточное число скончавшихся от ковида в Хабаровском крае
Фото: Иван МАКЕЕВ
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае остается стабильно высоким. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 579 человек.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 254, в Комсомольске - 192, в Хабаровском районе - 94, в Комсомольском - 17, в Осипенко - 12. Единичные случаи заражения также встречаются на остальной территории.
- Выздоровели 506 жителей края, 61 находится в тяжелом состоянии, 55 подключены к аппаратам ИВЛ. Семеро скончались, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2662 койки для ковид-больных. Свободны 276.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 109 505 случаев коронавируса;
95 528 человек выздоровели;
12 930 находятся на лечении (2386 в стационаре, амбулаторно 10 544);
Скончались 1047 человек.
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