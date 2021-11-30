Хабаровчане с кредитной картой от Россельхозбанка смогут делать покупки в рассрочку в любых магазинах

Лимит карты - до 350 тысяч рублей

- С каждым годом становится все больше людей, отдающих предпочтение кредитным картам. Повышается общий уровень финансовой грамотности: постепенно люди начинают понимать основные принципы пользования кредитной картой, что такое беспроцентный период и как он работает. Если раньше кредитная карта воспринималась, скорее, как кредитный инструмент для совершения крупных покупок, то сейчас мы видим, что с помощью кредитных карт можно делать ежедневные покупки. Люди предпочитают использовать кредитные карты для обычных, повседневных расходов благодаря тому, что карты становятся доступнее и понятнее, – отметил Алексей Белокопытов, директор Хабаровского филиала Россельхозбанка.

За выпуск карты и ее обслуживание плата не взимается. Рассрочка на первые три месяца предоставляется бесплатно, дополнительный период рассрочки на любую операцию по карте можно оформить с минимальной комиссией. Карта действует три года с момента выпуска.

По карте действует простая и понятная схема рассрочки в виде трех равных ежемесячных платежей. Кроме того, специально для пользователей карт в интернет-банке и мобильном банке разработан удобный информационный сервис «График рассрочки», позволяющий получить актуальную и подробную информацию по договору и по каждой из покупок.

Снятие наличных и переводы по карте не предусмотрены.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.