В Хабаровске прокуратура переехала в новое здание
Фото: Прокуратура Хабаровского края
Хабаровские прокуроры будут ходить на работу в свои новые кабинеты. Сотрудники прокуратур города Хабаровска, Кировского и Краснофлотского районов переехали в на улицу Карла Маркса.
Новое здание ведомству было выдано в преддверии празднования 300-летия прокуратуры России.
Перед тем, как начать переносить вещи в новые кабинеты, площади осмотрели эксперты ведомства и пришли к выводу, что здание соответствует всем необходимым требованиям.
— Участниками осмотра отмечены просторность, комфортные условия и современность оснащения нового здания, его удачное расположение и высокая транспортная доступность для посетителей, включая маломобильные группы населения, — рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
КОНКРЕТНО
Прием у прокуроров Хабаровска, Кировского и Краснофлотского районов города ведется по адресу г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 107/1.
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