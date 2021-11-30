В Хабаровске прокуратура переехала в новое здание Фото: Прокуратура Хабаровского края

Хабаровские прокуроры будут ходить на работу в свои новые кабинеты. Сотрудники прокуратур города Хабаровска, Кировского и Краснофлотского районов переехали в на улицу Карла Маркса.

Новое здание ведомству было выдано в преддверии празднования 300-летия прокуратуры России.

Перед тем, как начать переносить вещи в новые кабинеты, площади осмотрели эксперты ведомства и пришли к выводу, что здание соответствует всем необходимым требованиям.

— Участниками осмотра отмечены просторность, комфортные условия и современность оснащения нового здания, его удачное расположение и высокая транспортная доступность для посетителей, включая маломобильные группы населения, — рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

КОНКРЕТНО

Прием у прокуроров Хабаровска, Кировского и Краснофлотского районов города ведется по адресу г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 107/1.

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