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Общество30 ноября 2021 4:40

Очередной долгострой сдали в Хабаровске

Строительство дома велось с января 2017 года
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Очередной долгострой сдали в Хабаровске

Очередной долгострой сдали в Хабаровске

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровске сдался в эксплуатацию дом по улице Тихоокеанской. Дольщики ООО «Город» ждали свои квартиры с 2017 года, но сроки все время переносились, сообщили в краевой прокуратуре.

Причин для отсрочки сдачи было достаточно: то работы велись медленно, то не было денег. В итоге строительство взяли под свой контроль прокуроры.

— В ходе выездов руководством прокуратуры края, прокурором Краснофлотского района оценивались сроки и качество проводимых работ, что позволило наладить эффективное взаимодействие между заинтересованными органами и ведомствами, а также способствовало восстановлению нарушенных прав дольщиков.

Отметим, что ранее проблемы возникли у «Города» в поселке Тополоево. Люди неоднократно жаловались, что в жилье, принятом в эксплуатацию, невозможно жить - зимой там промерзают стены, летом они же промокают и покрываются плесенью. Фирме грозит ответственность по статье за халатность

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