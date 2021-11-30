Очередной долгострой сдали в Хабаровске Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровске сдался в эксплуатацию дом по улице Тихоокеанской. Дольщики ООО «Город» ждали свои квартиры с 2017 года, но сроки все время переносились, сообщили в краевой прокуратуре.

Причин для отсрочки сдачи было достаточно: то работы велись медленно, то не было денег. В итоге строительство взяли под свой контроль прокуроры.

— В ходе выездов руководством прокуратуры края, прокурором Краснофлотского района оценивались сроки и качество проводимых работ, что позволило наладить эффективное взаимодействие между заинтересованными органами и ведомствами, а также способствовало восстановлению нарушенных прав дольщиков.

Отметим, что ранее проблемы возникли у «Города» в поселке Тополоево. Люди неоднократно жаловались, что в жилье, принятом в эксплуатацию, невозможно жить - зимой там промерзают стены, летом они же промокают и покрываются плесенью. Фирме грозит ответственность по статье за халатность

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.