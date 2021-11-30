Власти назвали критерии введения локдауна в Хабаровском крае

В Хабаровском крае отмечается высокая заболеваемость коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Угроза введения локдауна нависла над Хабаровским краем. Причина - халатность бизнеса, который, по мнению властей региона, несерьезно относится к антиковидным мерам. Это провоцирует рост заболеваемости.

В Хабаровском крае отмечается высокая заболеваемость коронавирусом - в среднем ковид находят у 550 человек в сутки. Чтобы остановить распространение ковида, в регионе введены ограничения. Например, ночные клубы должны быть закрыты, а входить в торговые центры, учреждения культуры и общепит можно только с QR-кодом. Но не все предприниматели выполняют предписания.

- Ситуация действительно выглядит очень своеобразно. У нас не все представители бизнеса хорошо относятся к своим обязанностям. Причем это касается не только коронавируса. […] У некоторых торговый центров площадки не почищены, один вход контролируется, другой - нет. Это показатель отношения к своей работе. Конечно, если посмотреть текущие показатели, мы находимся на самом пике заболеваемости. Есть слабая надежда на то, что с учетом снижения темпов прироста зараженных, заболеваемость начнет падать, - сказал Евгений Никонов, зампред краевого правительства по социальным вопросам.

По его словам, критерии для введения локдауна - это высокие темпы прироста заболеваемости и необходимость сворачивания плановой медицинской помощи. «Не может быть такого, что вся система здравоохранения работает на одну коронавирусную инфекцию», - добавил зампред.