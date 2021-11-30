В хабаровском парке «Динамо» вновь появятся скульптуры изо льда

Ледяных персонажей русских сказок создадут хабаровчане в рамках конкурса Фото: Администрация Хабаровска

Ежегодный конкурс ледовой скульптуры «Амурский хрусталь» проведут в Хабаровске. В этот раз тематикой конкурса объявлены русские сказки.

- Первые десять дней декабря будут приниматься заявки. Далее, до 22 декабря, отберем лучшие эскизные проекты. До 26 декабря командам предстоит создать ледовую скульптуру, - рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.

В конкурсе примут участие девять команд по два человека. Скульптуры изо льда будут весь сезон радовать горожан в парке «Динамо».

КОНКРЕТНО

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: улица Дикопольцева, 17, кабинет 402. Номер телефона для справок: 41-99-08.