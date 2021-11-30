Число ответственных за соблюдание антиковидных мер увеличат в Хабаровском крае

Проверки соблюдения карантинных мер ужесточат Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1 декабря в Хабаровском крае вводятся новые антиковидные ограничения. Это связано с растущей заболеваемостью коронавирусом. Проверки соблюдения карантинных мер ужесточат.

- Полномочия по составлению протоколов по статье «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» будут возложены на государственных гражданских служащих, замещающих категории руководителей, на специалистов, работников, замещающих должности, не являющихся должностными лицами госслужбы, - сказал Евгений Никонов, зампред краевого правительства по социальным вопросам.

Минсельхоз будет проверять соблюдение антиковидных ограничений в сфере розничной торговли, общепита и бытового обслуживания. Минспорта займется фитнес-центрами и спортивными объектами, минздрав - спа, косметическими, массажными салонами и больницами.

Минобразования возьмет на контроль соблюдение карантинных мер в учреждениях образования, минкультуры - в кинотеатрах, театрах, филармониях и гостиницах. Минтранспорта будет проверять вокзалы и междугородний транспорт.

Главное управление регионального контроля возьмется за розничную продажу алкоголя и управляющие компании. Управление внутренней политики проконтролирует проведение публичных слушаний с учетом антиковидных мер.