В Хабаровском крае лучшие студенты из числа коренных народов получат губернаторские стипендии Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае лучшие студенты, которые являются представителями малочисленных коренных народов Севера, будут получать губернаторские стипендии. Также поощрят учащихся из числа народов Дальнего Востока и Сибири.

Хорошие результаты в учебе показали 29 человек из этих категорий. 10 из них обучаются в вузах, 19 получают среднее образование.

Конкурсная комиссия рассмотрела 37 заявок. От вузов поступило 17 из них.

- Комиссия учитывала итоги двух последних семестров. Оценивались успехи в учебе. Также члены комиссии обращали внимание и на общественную, спортивную, культурную и научную деятельность обучающихся, - рассказал Александр Леонтьев, и.о. министра природных ресурсов края.

Студенты получат губернаторскую стипендию два раза: в декабре этого года и в июле 2022 года.