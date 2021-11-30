В Новом Ургале сотрудник локомотивного депо угнал поезд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае злоумышленник угнал поезд. Известно, что угонщик работал в сервисном локомотивном депо.

- На мужчину завели уголовное дело по первой части статьи 211 УК РФ - «Угон железнодорожного подвижного состава», а также третьей части статьи 30 УК РФ и первой части статьи 158 УК РФ - «Покушение на кражу», - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Происшествие произошло в Новом Ургале. Мужчина загрузил в локомотив 15 канистр с топливом, которое ранее похитил. Общий вес награбленного - 150 килограммов. Потом обвиняемый сам выехал на поезде в лес. Там перегрузил топливо в свою машину и вернул поезд на место.

Мужчине так и не удалось провернуть дело до конца. Транспортная полиция совместно с сотрудниками охраны обнаружила украденное топливо.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.