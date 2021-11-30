Хабаровский край готовится к очередному снежному циклону

1 и 2 декабря циклон будет бушевать в южный районах региона Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае готовятся к очередному снежному циклону, который нагрянет в регион в первый день зимы. В Хабаровске прошло заседание краевой комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Роман Мирошин поручил муниципалитетам подготовиться к циклону и мобилизовать силы на случай возможного ЧП.

- Этот циклон будет мощнее, чем недавний. Поэтому попросил администрации районов, которые наиболее подвержены риску, обезопасить людей от ЧП всеми способами, - сказал Роман Мирошин.

Напомним, циклон смещается к южным районам региона. 1 и 2 декабря снежный циклон будет наиболее активен.