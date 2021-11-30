В Хабаровском крае спасатели ищут пропавшего охотника

О местонахождении мужчины ничего не известно с 17 ноября
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
30 ноября поисково-спасательный отряд МЧС отправился на поиски пропавшего охотника.
Пять спасателей разыскивают мужчину в Хабаровском районе. Он ушел на охоту 17 ноября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.
- У поисковой группы есть все необходимое оборудование и снаряжение. Также имеются снегоходы «Буран» и «Тайга», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Предполагается, что спасателям придется обойти несколько десятков километров. Снегоходы понадобятся на той местности, где невозможно проехать на машине.
Напомним, три дня назад в районе имени Лазо нашли семь рыбаков, которые пропали 20 ноября.