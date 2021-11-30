В Хабаровск на вертолете доставили детей и беременных женщин, которым требуется медпомощь

Двух малышей и двух женщин привезли из Советско-Гаванской районной больницы Фото: скриншот из видео

В Хабаровск из Советско-Гаванской районной больницы на вертолете доставили двух малышей и двух беременных женщин. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Женщины и дети нуждаются в лечении в специализированных медучреждениях. Доставить их в краевую столицу помогли бригады Перинатального центра, сотрудники Детской краевой клинической больницы имени А. К. Пиотровича, а также специалисты Хабаровского территориального центра медицины катастроф.

- Большое человеческое спасибо тем, кто помогает содержать вертолетную площадку и очищает от снега посадочную территорию, а также подъездные пути, - написал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в Telegram-канале «Пулемет Дегтярева».