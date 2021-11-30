Хабаровчанин нанес жене 32 ножевых ранения и пытался взорвать дом

Хабаровчанин пытался взорвать газ в жилом доме Фото: Олег ЗОЛОТО

Хабаровчанин пытался взорвать газ в жилом многоквартирном доме. Мужчине грозит 25 лет тюремного заключения.

После выпитого алкоголя обвиняемый поссорился с женой. Во время ссоры он нанес женщине 32 ножевых ранения. Оставаясь в сознании, она сбежала от буйного мужа к соседям. А тот тем временем открыл все конфорки газовой плиты. Когда на место прибыли полицейские, мужчина пригрозил, что взорвет дом.

Трагедии удалось избежать. Сотрудники аварийных служб вовремя успели перекрыть подачу газа.

- На мужчину заведено уголовное дело по третьей части статьи 30 УК РФ - «Покушение на убийство», а также второй части статьи 167 УК РФ - «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем взрыва», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.