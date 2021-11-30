Пробки в Хабаровске: заторы достигли девяти баллов

Хабаровчане вынуждены проводить вечер вторника в машинах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки уже считаются нормой в краевой столице. Вечером 30 ноября сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на девять баллов из десяти.

Несколько улиц города стоят полностью: Волочаевская, Шеронова, Дзержинского, Карла Маркса, Ким Ю Чена.

Длинная пробка образовалась на Шевчука в сторону Павла Морозова. Затор также на улице 60-летия Победы. Он продолжается в сторону развязки с Краснореченской и заканчивается после нее на пересечении с улицей Павла Морозова.

Столпотворение машин образовалось на Комсомольской улице от Серышева до Муравьева-Амурского. Параллельная пробка на Калинина также ограничена этими улицами.

Затор на Запарина медленно продвигается от Муравьева-Амурского до Серышева. Амурский бульвар стоит от Шеронова до улицы Льва Толстого. Пробка на Дикопольцева образовалась в районе Платинум Арены. Она заканчивается на пересечении с улицей Ким Ю Чена.