Пробки в Хабаровске: заторы достигли девяти баллов

Хабаровчане вынуждены проводить вечер вторника в машинах
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки уже считаются нормой в краевой столице. Вечером 30 ноября сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на девять баллов из десяти.
Несколько улиц города стоят полностью: Волочаевская, Шеронова, Дзержинского, Карла Маркса, Ким Ю Чена.
Длинная пробка образовалась на Шевчука в сторону Павла Морозова. Затор также на улице 60-летия Победы. Он продолжается в сторону развязки с Краснореченской и заканчивается после нее на пересечении с улицей Павла Морозова.
Столпотворение машин образовалось на Комсомольской улице от Серышева до Муравьева-Амурского. Параллельная пробка на Калинина также ограничена этими улицами.
Затор на Запарина медленно продвигается от Муравьева-Амурского до Серышева. Амурский бульвар стоит от Шеронова до улицы Льва Толстого. Пробка на Дикопольцева образовалась в районе Платинум Арены. Она заканчивается на пересечении с улицей Ким Ю Чена.