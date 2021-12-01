Ковид унес жизни 1053 жителей Хабаровского края Фото: Иван МАКЕЕВ

Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае остается стабильно высоким. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 565 человек.

- Выздоровели 603 жителя края. Шестеро скончались, - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2662 койки для ковид-больных.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 110 070 случаев коронавируса;

96 131 человек выздоровел;

Скончались 1053 человека.

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