Ковид унес жизни 1053 жителей Хабаровского края
Фото: Иван МАКЕЕВ
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае остается стабильно высоким. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 565 человек.
- Выздоровели 603 жителя края. Шестеро скончались, - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2662 койки для ковид-больных.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 110 070 случаев коронавируса;
96 131 человек выздоровел;
Скончались 1053 человека.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;