В Хабаровске начали сбор подписей против вакцинации в школах. Фото: Минздрав Хабаровского края

Минздрав Хабаровского края заявил, что по сети разлетелась фейковая информация об опасности прививочных пунктов от ковида в школах региона. Тем временем интернет-активисты ищут в соцсетях своих единомышленников, чтобы провести сбор подписей против инициативы властей.

- Большинство размещаемых материалов и видео являются фейками, которые формируют негативное отношение жителей края к вакцинации против опасного инфекционного заболевания - коронавирусной инфекции, - говорят в минздраве.

Там напомнили, что потоки детей и желающих привиться никак не пересекаются. Вакцинация проходит только по субботам и исключительно после завершения занятий.

Напомним, что от ковида в крае погибли с начала пандемии 1053 жителя. Ежедневно наличие инфекции выявляется более чем у 500 человек. Десятки заболевших находятся в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.