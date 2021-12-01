В Хабаровске начали сбор подписей против вакцинации в школах. Фото: Минздрав Хабаровского края
Минздрав Хабаровского края заявил, что по сети разлетелась фейковая информация об опасности прививочных пунктов от ковида в школах региона. Тем временем интернет-активисты ищут в соцсетях своих единомышленников, чтобы провести сбор подписей против инициативы властей.
- Большинство размещаемых материалов и видео являются фейками, которые формируют негативное отношение жителей края к вакцинации против опасного инфекционного заболевания - коронавирусной инфекции, - говорят в минздраве.
Там напомнили, что потоки детей и желающих привиться никак не пересекаются. Вакцинация проходит только по субботам и исключительно после завершения занятий.
Напомним, что от ковида в крае погибли с начала пандемии 1053 жителя. Ежедневно наличие инфекции выявляется более чем у 500 человек. Десятки заболевших находятся в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ.
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