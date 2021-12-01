Хабаровские инсценировщики ДТП получили 3,5 миллиона рублей от страховых фирм Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске в скором времени под суд отправится компания инсценировщиков ДТП. По подсчетам экспертов, они смогли получить от страховых компаний около 3,5 миллиона рублей, сообщили в региональном главке полиции.

В общей сложности на счету мошенников числятся 14 «аварий». Все, как одна, происходили после заката и в безлюдных местах.

- Участники группировки находили владельцев транспортных средств, с которыми вступали в сговор. Следствием установлено десять таких граждан. После инсценировки дорожно-транспортного происшествия необходимые документы передавались в страховые компании. Впоследствии денежные средства, поступившие на счет лица, подавшего документы, передавались лидеру и распределялись между участниками мошенничеств, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Все обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

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