Хабаровские инсценировщики ДТП получили 3,5 миллиона рублей от страховых фирм
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Хабаровске в скором времени под суд отправится компания инсценировщиков ДТП. По подсчетам экспертов, они смогли получить от страховых компаний около 3,5 миллиона рублей, сообщили в региональном главке полиции.
В общей сложности на счету мошенников числятся 14 «аварий». Все, как одна, происходили после заката и в безлюдных местах.
- Участники группировки находили владельцев транспортных средств, с которыми вступали в сговор. Следствием установлено десять таких граждан. После инсценировки дорожно-транспортного происшествия необходимые документы передавались в страховые компании. Впоследствии денежные средства, поступившие на счет лица, подавшего документы, передавались лидеру и распределялись между участниками мошенничеств, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас уголовное дело направлено в суд. Все обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.
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