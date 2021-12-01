Сотрудники ГИБДД в Хабаровске вытаскивают застрявшие в снегу автомобили
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
Застрявшие в снегу на дорогах автомобили хабаровчан стали привычным делом для города в последние дни. Южный циклон щедро накрывает город осадками, усложняя жизнь автовладельцам и коммунальщикам. Сотрудникам ГИБДД приходится то и дело вытаскивать из снежной ловушки машины жителей региональной столицы, сообщили в ведомстве.
- В условиях сильного снегопада хабаровские автоинспекторы помогают вызволить автомобили, водители которых попали в нештатную ситуацию на дороге в краевом центре, - говорят в пресс-службе ГИБДД города.
Горожан просят не садиться сейчас за руль, если есть такая возможность. Но если нет - хотя бы соблюдать все правила ПДД, чтобы не допускать аварий. Стать виновником ДТП сейчас проще простого: на дорогах гололед и снежный накат.
Коммунальные службы делают то, что в их силах, но при расчистке дорог приоритет отдается автобусным полосам.
КОНКРЕТНО
При возникновении внештатных ситуации на дорогах обращайтесь к сотрудникам ГИБДД или звоните в дежурную часть по телефону: 59-59-06.
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