В Хабаровске произошло массовое ДТП с участием семи машин

В Хабаровске произошло массовое ДТП с участием 7 машин. Фото: стоп-кадр видео "ЧП Хабаровск"

В Хабаровске из-за заснеженной дороги произошло массовое ДТП. 1 декабря на перекрестке Орджоникидзе - Тихоокеанская столкнулись семь автомобилей. Видео произошедшего появилось в паблике «ЧП Хабаровск».

Отмечается, что никто из водителей или пассажиров не пострадал.

Дорожные службы работают сейчас в усиленном режиме. Первым делом очищают от снега полосы для общественного транспорта.

Сотрудники ГИБДД просят автолюбителей воздержаться от поездок. Любая авария сейчас может привести к многокилометровой пробке.

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