Хабаровчанку выписали из инфекционного отделения накануне ее столетнего юбилея Фото: Telegram-канал «Здравый смысл 27»

В Хабаровске из инфекционного отделения выписали пожилую женщину. Свой столетний юбилей хабаровчанка отметит уже дома.

- Пациентка выписана из ККБ №1 имени профессора С. И. Сергеева. Ей 99 лет, совсем скоро исполнится 100. Болезнь протекала тяжело, но сейчас женщина полностью здорова, - сообщается в Telegram-канале заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова.

Известно, что хабаровчанка лежала в инфекционном отделении. Евгений Никонов поблагодарил медиков, которые делают все возможное и невозможное для здоровья жителей краевой столицы.