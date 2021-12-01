По итогам 10 месяцев 2021 года банк «Открытие» заработал 74,5 миллиарда рублей чистой прибыли по РСБУ

Ключевые показатели банка за октябрь 2021 года:

Активы банка в октябре увеличились на 85 миллиардов рублей (+2,9%).

Кредитный портфель до вычета резервов в октябре вырос на 32 миллиарда рублей (+1,6%) в результате увеличения портфеля юридических лиц на 21 миллиард рублей (+1,5%) и портфеля физических лиц на 11 миллиардов рублей (+2,0%).

Средства клиентов уменьшились на 19 миллиардов рублей (-0,9%) за счет планового снижения пассивов юридических лиц. Средства физических лиц выросли на 27 миллиардов рублей (+2,7%).

Чистая прибыль банка «Открытие» за октябрь составила 2,9 миллиарда рублей.

Комментарии по динамике ключевых показателей банка за 10 месяцев 2021 года:

По итогам 10 месяцев 2021 года активы банка «Открытие» выросли на 377 миллиардов рублей (+14,6%) до 2,97 триллиона рублей.

Рост кредитного портфеля с начала года составил 337 миллиардов рублей (+20,0%) до 2021 миллиарда рублей на 1 ноября 2021 года.

Кредитный портфель юридических лиц вырос на 252 миллиарда рублей (+21,2%) до 1 441 миллиарда рублей. Объем кредитов, выданных за 10 месяцев 2021 года корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса, составил 1 180 миллиардов рублей, что на 19% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кредитный портфель физических лиц увеличился на 85 миллиардов рублей (+17,2%), составив 580 миллиардов рублей на 1 ноября 2021 года. С начала 2021 года банк выдал 258 миллиардов рублей розничных кредитов, что на 16% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средства клиентов по итогам 10 месяцев 2021 года выросли на 172 миллиарда рублей (+9,0%) до 2 084 миллиардов рублей в основном за счет увеличения средств юридических лиц до 1 078 миллиардов рублей (+14,6%). Средства физических лиц увеличились на 3,6% до 1 005 миллиардов рублей на 1 ноября 2021 года.

Чистая прибыль банка по итогам 10 месяцев 2021 года составила 74,5 миллиарда рублей против 43,8 миллиарда рублей годом ранее.

Операционные доходы банка до отчислений в резервы составили 137,3 миллиарда рублей, что на 32% выше результата за аналогичный период прошлого года (103,8 миллиарда рублей) в основном за счет роста регулярных банковских доходов.

Объем регулярных банковских доходов (чистых процентных и чистых комиссионных доходов) за 10 месяцев 2021 года составил 97,4 миллиарда рублей, что на 42% выше, чем за аналогичный период прошлого года (68,5 миллиарда рублей). Основным фактором увеличения объема доходов банка стал рост работающих активов банка на фоне положительного влияния высокой доли текущих средств клиентов (включая счета эскроу) на стоимость пассивов в период роста рыночных ставок. Чистые комиссионные доходы выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет роста объемов транзакционного бизнеса, составив 22,8 миллиарда рублей.

Операционные расходы за 10 месяцев 2021 года увеличились на 9% до 57,5 миллиарда рублей вследствие планового роста расходов на оплату труда и инвестиций банка в программу долгосрочных расходов на ИТ.

Регуляторный капитал банка по состоянию на 1 ноября 2021 года составил 360,4 миллиарда рублей (+7,3% с начала года).

Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком с запасом: по состоянию на 1 ноября 2021 года Н1.0 составил 13,3% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н2 - 147,8% (пороговое значение: 15%), Н3 - 194,1% (пороговое значение: 50%).

*Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.